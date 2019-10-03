北市商特區面積約516公頃．占商業區53％。（台北市都發局提供／游念育翻攝）

台北市長柯文哲為解決違規酒吧、酒店問題，提出「調降回饋金」，希望讓違法業者「就地合法」。如依舊回饋金公式計算，許多業者認為須繳納金額太高，寧可鋌而走險。修正案提出後也遭外界質疑根本是對違法者大放送。昨開會多位委員也指出新公式有問題，副市長彭振聲卻說，因急迫性，先拍板定案，再去修正公式。

北市府於1995年為解決住商混合與酒店合法問題，將「住3區」變更為「商4特」，但須繳交回饋金才能就地合法。範圍涉及東區、敦化南北路和士林夜市等，全市約516公頃。過去因金額太高造成業者不願繳交寧可違法。

都發局於3日提出回饋金公式修正，以「條通商圈」為例，過去相同為91.30平方公尺的建築物，每坪須繳交「約3.6萬回饋金，總金額約100萬」。公式修正後每坪只要「約1.5萬，總金額則為43萬」，每案平均可直接打4到6折。

都發局表示，未逐一清查違規者，但因柯文哲盼整頓「條通」，才對該區進行稽查，須繳業者有22件。另外，面對調降回饋金是對違法業者大放送的說法都發局表示，「是為了促進產業發展，有助業者生存、簡政輕稅。」

持反對意見的委員潘一如指出，應從土地使用管制項目中做檢討，不用改變回饋金。彭振聲卻說，因急迫需求，先拍板定案，再進行修正。

最後由主席彭振聲裁示通過回饋金公式的修正，都發局表示，會於1個月內公告實施，年底前會進行檢討，針對違法業者限期改善，並依規定裁罰最重可斷水斷電。

(中時 )