國內跑者期待的渣打台北公益馬拉松明年1月19日正式開跑，上個月底官方先開放早鳥報名，今天下午4點起開放一般報名，並再度邀請天后蔡依林擔任賽事代言人，號召3萬名跑者為公益而跑。

渣打台北公益馬拉松從2014年開辦至今邁入第7屆，因此定出7大特色，分別是賽事主題為「Without Limits 我‧勇不設限」、「早鳥優惠超殺場」、「首創賽衣新設計新包裝」、「首創菁英跑者禮遇」、「首創全馬企業公益接力」、「首創體驗渣打馬拉松全球賽事」及「Nike Run Club專業訓練及AIMS/IAAF賽道認證」。

今天的渣打台北公益馬拉松一般報名開跑記者會，邀請代言人蔡依林、U18世界盃青棒好手余謙、羅暐捷以及視障跑者黃仁鼎站台力挺，並分享他們對於夢想的看法，蔡依林對於自己在上屆渣打台北馬於起跑點給跑者鼓勵還印象深刻，她說：「看到大家因為運動精神飽滿、笑容滿面的樣子，我也感染到滿滿的活力，也覺得我應該要加入大家。」

渣打銀行長期透過贊助台北公益馬拉松幫助弱勢族群，旗下就業平台贊助對象之一的黃仁鼎，這個月剛加入渣打Futuremakers全球性公益計畫，他透露，自己國三視力突然退化，從足不出戶到家人鼓勵他改變自己，並透過運動抒發負面情緒，成長為更好的自己，未來希望成為心理諮商師，幫助他人脫離困境或悲傷，找回自信和快樂。

2020渣打台北公益馬拉松一般報名開放期間從今天下午4點到10月31日、額滿為止，並開放台灣菁英跑者申請，成功取得資格的菁英跑者，可取得優先1分鐘出發，可以在比較不受影響的情況下挑戰個人最佳成績。

(中時電子報)