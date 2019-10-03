效力美職印地安人的張育成在球季結束後返台，今年是他豐收的一年，不僅2度升上大聯盟，打擊方面首轟、長打都出現，守備更是行雲流水沒有任何失誤。張育成在返台記者會上，談起首轟球要送給在天上的爸爸時，仍是忍不住激動落下男兒淚。

張育成在今年台灣時間9月10日對戰天使隊的比賽中，對決安德森(Justin Anderson)敲出生涯大聯盟首轟，成為台灣史上第4位在大聯盟開轟的選手。敲出全壘打的那刻，張育成除了為自己歡呼外，還往天空看了一下，賽後他也說這支全壘打就是要送給在天上的爸爸。

回憶起那刻，張育成仍忍不住鼻酸落淚，也數次哽咽停下來擦眼淚，「這發等滿久，但也沒有想到會在那時候出現，想到小時候都跟爸爸一起打球，我們都打報紙球一起玩，爸爸丟我們打，想到那個畫面，就覺得怎麼這麼早離開……。」

不過幸好他在美國時，老婆綾綾無微不至的照顧他，讓他無後顧之憂在球場上打拚，讓他靦腆笑著說，「很開心遇到對我這麼好的老婆。」

除此之外他與隊友相處也非常歡樂，尤其與球隊外野手艾倫(Greg Allen)最常打鬧，「大家都對我很好，可能因為我是亞洲球員，會特別找我玩鬧，尤其是艾倫常常會跑來揍我，問他要幹嘛，他說因為我的手臂太粗了，我們常常這樣鬧著玩。」

(中時電子報)