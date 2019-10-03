台電突然停電 高雄6區受影響停水 19:452019/10/03 中時 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄鳳山等6區大停水，，預計要到今晚10時，才能全面恢復供水。(林雅惠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台電高雄廠今天下午突然無預警停電，造成水公司高雄廠連帶跳電，高雄鳳山、左營、鼓山、大社、仁武、楠梓等6區大停水，影響20多萬戶用水，水公司表示，目前台電已恢復供電，水公司積極復水中，預計要到今晚10時，才能全面恢復供水。 (中時 ) #水公司 #台電 #停水 #高雄廠 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔今晚恐發陸警 周一暴風圈籠罩北部宜蘭 07:492019/09/29 生活 多益考場旁辦活動 震耳欲聾樂聲考生受影響 13:432019/09/29 生活 颱風走了 水還沒來 基隆部分地區停水至下午5點 14:052019/10/01 生活 苗栗地檢署針對選舉將近，舉辦防範假消息影響選情座談會 18:392019/10/01 社會 ECFA若取消 影響台灣220億元 10:522019/10/02 政治 宏捷科9月營收2.37億元 年增94.15％ 16:412019/10/02 財經 空污來襲！周四高溫32度 台灣西部現「紅害」 21:442019/10/02 生活 因應台商回台用電 大潭七號機展延 初審過關 04:102019/10/03 財經要聞 《盤中解析》摜破10900，惟月線挺住 10:512019/10/03 財經 台股逐洞賽－證券分析師黃勇文 16:002019/10/03 財經 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 台鐵內壢站男子落軌死亡 下班時間列車延誤 - 生活 守護信眾百餘年 朝天宮四海龍王功成身退 - 生活 網大讚星宇「星際感」制服 空姐竟非亮點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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