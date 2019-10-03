台電高雄廠今天下午突然無預警停電，造成水公司高雄廠連帶跳電，高雄鳳山、左營、鼓山、大社、仁武、楠梓等6區大停水，影響20多萬戶用水，水公司表示，目前台電已恢復供電，水公司積極復水中，預計要到今晚10時，才能全面恢復供水。

(中時 )

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