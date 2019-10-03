Godiva與大白兔的聯名冰品是以快閃店模式銷售。圖為深圳萬象城的快閃店。（取自新浪微博＠GODIVA歌帝梵）

繼口紅之後，上海60年老字號奶糖品牌大白兔，與著名巧克力品牌Godiva合作推出兩款冰淇淋，每支55元人民幣，再度成為社群媒體熱議的話題。

大白兔與Godiva聯名冰淇淋是以在商場開設短期快閃店的模式行銷。除了聯名冰品之外，快閃店中還陳列許大白兔的跨界商品，包括大白兔X美加淨聯名唇膏、與氣味圖書館合作的快樂童年系列香氛產品，以及印有大白兔logo的糖果造型抱枕、帆布袋、冰箱貼、搪瓷杯、文件袋等，吸引好奇的消費者排隊搶購。

(旺報 )