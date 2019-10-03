上海大白兔與巧克力大廠Godiva聯名推冰淇淋 20:182019/10/03 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Godiva與上海老字號大白兔奶糖推出聯名冰淇淋。（取自新浪微博＠GODIVA歌帝梵） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Godiva與大白兔的聯名冰品是以快閃店模式銷售。圖為深圳萬象城的快閃店。（取自新浪微博＠GODIVA歌帝梵） 繼口紅之後，上海60年老字號奶糖品牌大白兔，與著名巧克力品牌Godiva合作推出兩款冰淇淋，每支55元人民幣，再度成為社群媒體熱議的話題。 大白兔與Godiva聯名冰淇淋是以在商場開設短期快閃店的模式行銷。除了聯名冰品之外，快閃店中還陳列許大白兔的跨界商品，包括大白兔X美加淨聯名唇膏、與氣味圖書館合作的快樂童年系列香氛產品，以及印有大白兔logo的糖果造型抱枕、帆布袋、冰箱貼、搪瓷杯、文件袋等，吸引好奇的消費者排隊搶購。 (旺報 ) #大白兔 #聯名 #冰淇淋 #合作 #Godiva 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨國企業合作經驗分享會 迴響熱烈 04:102019/09/30 投資理財 大陸外交施壓 蔡英文：走向世界決心不變 14:322019/09/30 政治 挑戰U Bear 中華電聯名卡刷超商回饋10％ 19:092019/10/01 財經 擴大醫療與訓練合作 北榮與北市大簽合作備忘錄 04:102019/10/02 產業特刊 Gap x Jolin第二彈聯名10月5日開售 亮色鮮艷過秋冬 17:322019/10/02 消費 超大到超小size都有！泡芙吃起來像冰淇淋 14:292019/10/03 旅遊 《百貨股》7-ELEVEN攜手迪士尼，啟動第6家聯名店 14:492019/10/03 財經 幸運兒闖淘寶造物節！三天兩夜宛若穿梭未來大開眼界 15:282019/10/03 風格 如進入迪士尼樂園！小七米奇主題聯名店開幕 19:332019/10/03 消費 金門畜試所推火龍果冰淇淋 明起黃金週亮相 19:542019/10/03 生活 兩岸熱門新聞 陸學者分析斷橋報告瘋傳 網友：台灣還扯不清 - 兩岸 十一閱兵不好看？ 大陸公安：先關7天 - 兩岸 新航母殺手現身 東風-41一秒失色 - 焦點新聞 - 旺報 示威不准遮臉 港府即將頒布《禁蒙面法》 - 兩岸 美媒高度關注大陸國慶閱兵：這些武器裝備太先進了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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