國民黨主席吳敦義本月1日火速撤換組發會主委李哲華，改由副秘書長杜建德兼任，引發黨內軒然大波、人心浮動。國民黨今天通知22縣市黨部主委，下周一赴中央黨部開會，吳敦義將親自主持會議，下達輔選「軍令狀」。這是吳敦義擔任黨揆兩年多的首例。

距大選倒數100天，吳敦義前天突然「陣前換將」，下令把組發會主委李哲華轉調智庫副執行長，且即日生效，引發宮廷內鬥、向郭台銘示好、不分區立委卡位等種種流言。雖然吳敦義昨天在中常會解釋此一人事安排是為了強化智庫的輔選實戰能力，但黨內相信的人並不多，多位中常委私下直批吳的說詞是「鬼話」。

因黨中央自犯「陣前換將」的兵家大忌，黨內流言四起，而且黨中央近期的輔選作為及氛圍，都明顯偏重立委選舉，李哲華突遭撤換，也引起縣市黨部的黨工關注，加上22縣市黨部主委，尚有台北市、新北市等8縣市經由直選選任的主委，兩年的任期將於本月24日到期，黨中央遲未處理，黨工人心更加浮動，還傳出有縣市黨部主委不滿中央的作法及態度，有意請辭走人。

為安定軍心，國民黨今天下午以電話連繫22縣市黨部主委，通知下周一上午10點到中央黨部開會，吳敦義將偕同「新任」組發會主委杜建德主持，吳將親自下達輔選「軍令狀」，會後也要逐一與各縣市主委深談，了解地方選情。黨中央還要求各縣市黨部不得缺席，若主委無法出席，就由副主委或書記長出席。

黨務人士說，以往黨中央曾每個月召集各縣市黨部主委北上開例行會議，吳敦義就任黨主席，考量黨務經費拮据，縣市黨部主委會議改為不定期召開，召開次數屈指可數，且向來由黨秘書長曾永權、組發會主委李哲華主持，吳敦義不曾出面。下周一吳邀各縣市黨部主委到黨中央開會，且親自主持，是吳擔任黨主席後的第一次。

(中時 )