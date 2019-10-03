台積電十二廠經理楊正輝（中）展示用廢布做成的運動服。（羅浚濱攝）

台積電文教基金會董事長曾繁城說，第四屆台積電青年築夢計畫，擴大讓台南地區學子參賽。（羅浚濱攝）

第四屆「台積電青年築夢計畫」3日在台積總部張忠謀講堂舉行起跑記者會，邀第三屆築夢計畫6組得主共揭今年「減法方城市」計畫主題，鼓勵桃竹苗和台南地區大專院校學子，11月1日前以組隊方式，發揮創意提出節能減廢的解決方案。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，2016年起舉辦台積電青年築夢計畫以來，吸引逾300組超過900位青年朋友報名參加，已有20組青年團隊提出的計畫獲得補助，領域包含藝文推廣、高齡照護、環境保護及食農教育等，都展現青年世代絕佳的創意及行動力。

曾繁城說，去年設立「專題組」，號召各路好手集思廣義，對社會關注議題共同構築創意解決方案，今年將延續去年環保解廢的議題，以「減少方城市」做為競賽主題，除桃竹苗大專院校學子可組隊參賽外，也擴大到台南地區。

會中以影片介紹去年獲選的6支築夢團隊外，清大科管所學生黃湘芸分享成功媒合布商和2間學校，直接減少布商廢布倉儲成本，也減少設計系學生和公益單位原料和志工服的成本的成果。台積電十二廠經理楊正輝也說明展示用廢布做成80套運動服。

「I have a dream！」台積電基金會會董事彭平介紹來自東非坦尚尼亞的Grace Mayemba，從學校工友、幫傭到取得教師證照成為小學老師，2人偶然月機會，讓她開始另一個夢想─到台灣讀語言學研所，她9月已如願進清大語言所圓夢。

基金電執行長許峻郎表示，第四屆台積電築夢計畫獎金300萬元，即日起開放報名徵件到11月1日中午12時截止，相關辦法可上活動官方網站tsmcdream.ic975.com或電洽計畫小組0800222975。

(中時 )