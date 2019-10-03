林嘉綺、劉品言與李千那3日受邀出席《Marie Claire 美麗佳人》國際中文版舉辦、伊林專業團隊策畫的「第二屆決戰禮服伸展台總決賽」。林嘉綺一身亮黃禮服暗藏玄機，走動間美腿若隱若現相當性感；李千那則小露酥胸，純白蕾絲禮服非常典雅；劉品言選擇全黑平口禮服，既甜美又有一絲俏皮。

林嘉綺表示自己近期生活重心都在2個女兒身上，談到教育原則，她說得簡單卻富含哲理，「每天一定要吃飽、睡飽，心也要飽飽，給她們完整的愛，小朋友才有動力探險。接下來就是運動、音樂跟閱讀，對我來講這是比較基本的。」談到與孩子的相處，她坦言，「小朋友對我來說是蠻大的挑戰，她們是完全不同的生物，尤其是對這個世界的理解，我也是有她們才開始學習。」她笑稱小女兒走路老是用跳的，後來才發現原來是媽媽、姊姊腿太長，她人小腿短所以只能用跳的。

林嘉綺美腿超修長。（陳俊吉攝）

劉品言擔任多次伴娘，談到印象最深刻的伴娘經驗，那次她到歐洲參加一個圈外朋友的婚禮，伴娘禮服竟有3套，到場才發現其實就是3塊布，她還在穿著第2套禮服時被丟到泳池，「超尷尬，我裡面穿膚色的阿嬤內衣。」李千那則認為自己的婚禮不一定要穿婚紗，只要跟深愛的人穿著輕鬆到世界各地旅行，她就覺得很開心。該活動線上義賣禮服，所得捐贈予財團法人乳癌防治基金會。

(中時 )