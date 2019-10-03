國立故宮博物院院長吳密察今（3）日赴立法院進行業務報告。官員透露，配合秋冬國旅、百萬學子遊故宮等專案，被視為故宮小金庫的精品店，也趁勢首度推出連續4個月的「快閃outlet」，趣味精品下殺最多5折，讓你「買到開心、買到手軟」！

據了解，故宮行銷團隊點子多且活潑，本月2日才剛宣布和新光三越跨界合作，推出「小時代的日常：一個17世紀的生活提案」特展，還有全台獨家的「小時代的日常」展覽限定快閃店，各類特色文具應有盡有。故宮表示，旗下的精品店去年營收就高達5.7億元。

故宮表示，最近配合國旅，也趁勢首度推出連續4個月的「快閃outlet」，集合10～20樣暢銷精品，如膠帶、手絹、畫冊等，優惠下殺最低5折，折扣是精品店史上最深，期盼親民價格能擄獲更多遊客，而優惠只在故宮實體門市。

故宮也分析，精品店內長期暢銷的TOP 10商品，均為單價150～300元文具，而精美的圖錄、導冊或月刊，單價800～1500元，深受日本等國際旅客的喜歡，更是重要的營收項目。

(工商 )