中醫大新竹醫院泌尿科醫師李聖偉說模擬做「低能量陰莖震波」，1次約30分鐘要打4千下。（羅浚濱攝）

竹科30歲李姓工程師，最期待周未到台北與女友相聚，但每次恩愛「小弟弟」就不聽使喚，「舉弱」間接影響2人感情，看醫吃藥仍不見起色，經中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉檢查，做「低能量陰莖震波」6次療程後，終於「重振雄風！」

李聖偉指出，根據流行病學統計，台灣男性40歲以上有3成可能有勃起功能障礙，原因包含心血管、賀爾蒙、精神壓力等，另研究有冠狀動脈阻塞者，5成有勃起障礙，而勃起障礙的男性，7成5陰莖周邊血管有問題。

有不少患者不是服用偏方，不然就是用威爾剛等口服藥物，雖能短暫維持雄風，但可能造成全身性的副作用。

李聖偉說，「低能量陰莖震波」治療，針對陰莖作局部治療，以探頭對陰莖的背側還有根部施以震波治療，大約30分鐘打4千下，一共要做6次療程。

李聖偉並說，低能量陰莖震波的能量傳遞出去時，病人只會感到麻麻刺刺，不會不舒服，發生流血等併發症機率極低，同時能夠促進微血管新力生和組織再造，成功率高達8成。

除了這名李姓工程師術後對「小弟弟」的表現很滿意，另有一名52歲張先生，近2年「小弟弟」也出現「低頭」委靡不振，經以「低能量陰莖震波」療程合併口服藥後，已可再度給老婆「性福」。建議男性要維持雄風，可多運動和少油少鹽少菸。

(中時 )