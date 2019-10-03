蔡英文總統在國家圖書館公開博士論文後，仍有名嘴繼續追疑點，並質疑蔡英文該論文自我抄襲、一魚多吃，認為不符合學術倫理。網友喊：「糟糕了....」。

名嘴楊憲宏和美國紐約州律師童文薰今天赴監察院陳情，國民黨立委陳學聖則陪同前往。據《聯合報》報導，童文薰表示，蔡的論文，與她之前在國內出的文章重複。其中論文《補貼法、反傾銷及市場防衛》（Law of Subsidies, Dumping and Market Safegaurd）的第252頁到第298頁，是出自1983年6月「政大法學評論」第27期第77頁《國際貿易中國內市場之保護-GATT第十九條，VER及MFA》，兩者一模一樣。蔡的論文是在1983年10月才通過口試，卻未在論文揭露此事，不符合學術倫理。

蔡總統又將該篇文章《國際貿易中國內市場之保護-GATT第十九條，VER及MFA》放在1983年12月政大第28期中，並把該文和博士論文、《國際貿易法數原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變》送審，用來升等副教授，1990年她為了升等教授，又將同樣的內容出版成《國際貿易法專題研究》。楊憲宏對此表示，希望監院調查教育部在蔡的升等過程審核中有沒有失職。

台師大國文系教授林保淳留言回應說：「越來越多疑點了。」有網友卻酸說：「不要再批評她了，要不然她的民調可能要飆到8成了，萬一再斷交一國，民調就要破百了。 」

(中時電子報)