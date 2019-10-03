巿長林智堅（中）穿圍裙化身總舖師，與社區金牌主廚製作老少咸宜的鮮蔬捲。（羅浚濱攝）

新竹巿衛生局3日舉辦香山區營養推廣分中心開幕，分享中英文版「爺奶健康飲食秘笈」，巿長林智堅穿圍裙化身總舖師，與社區金牌主廚使用在地新鮮食材，製作老少咸宜的鮮蔬捲，強調竹市建置完成一區一營養師專業營養服務網絡，共同守護長者均衡營養，讓長輩歡喜呷百二。

市府6月舉辦健康美食競賽，選出的地方美食料理加上專業營養師意見，推出24套健康可口的長輩料理「祕笈」，特別設計英文版，方便外籍朋友閱讀，輕鬆煮健康好料給長輩吃，民眾可到共餐據點或衛生所借閱，或預約營養師諮詢。

「每位長輩都是市府的寶貝！」市長林智堅表示，新竹市推出「歡喜吃三部曲」，首先放寬長輩全口假牙補助，其次推動共餐食堂，最關鍵的「一區一營養中心」，已在香山區、北區、東區成立，希望長輩們營養健康加倍。

衛生局代理局長楊清媚表示，香山衛生所增設「社區營養推廣分中心」，增聘專業營養師駐點，提供營養門診、團體營養教育、社區營養推廣人員培訓、社區與餐飲業者健康餐飲輔導等4大服務。

健康美食競賽榮獲金牌的科園社區發展協會榮譽理事長潘沿伶表示，長輩的飲食很重要，感謝衛生局專業營養師個別指導，讓他們更能掌握長者的口味與食材軟硬度，確實改善長輩健康，是社區照護團隊最大的肯定與動力。

(中時 )