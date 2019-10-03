縣府爭取客委會補助設置觀光導覽中、英、日3國語言指標系統，完成北埔老街17座方向指標牌，竹東中央市場周邊5座導覽解說牌及13座方向指標牌，象徵台3線客家文化與觀光資源整合，期迎來國旅秋冬補助的遊客來竹縣暢遊。

縣長楊文科表示，北埔老街和竹東中央市場，有豐富的客家文化與觀光價值的聚落，縣府積極向客委會爭取2百多萬經費，由客委會委託蕭青陽老師設計「浪漫台三線」主視覺LOGO行銷觀光景點。

交旅處游志祥處長表示，藉由完善的交通指標，可便利遊客來訪旅遊，9月起觀光局推出秋冬旅遊補助，除每人每房1千元住宿補助外，經濟部亦加碼每房2百元夜市抵用券，客委會則針對到客家庄消費旅客補助6日元電子旅遊券。

民眾出遊現賺1800元，目前正是竹縣秋遊好時機，楊文科歡迎全省各地民眾把握機會到竹縣吃柿餅、賞楓葉、泡溫泉，感受竹縣秋季獨特的觀光魅力。

(中時 )