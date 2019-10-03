2019歡樂友緣女子公開賽今天在苗栗全國花園高爾夫俱樂進行第二回合，台灣女將謝瑀玲今天發揮切桿與推桿工夫，抓6隻博蒂、沒有任何柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，以兩回合總桿低於標準桿9桿的135桿，躍居首位。

上周在建大輪胎盃位居亞軍的張靖翎今天後9洞鐵桿沒打好，最後打出低於標準桿1桿的71桿，以兩回合低於標準桿四桿的140桿，暫居第二位，落後謝瑀玲5桿。

昨天首回合領先的高雄選手吳曉玲今天推桿失準，打出高於標準桿4桿的76桿，以兩回合141桿，與另外6位選手並列第8。

謝瑀玲今天鐵桿很有準頭，有3洞是18呎丶20呎與28呎的長推桿抓鳥，她說長推的兩洞都是很幸運的小鳥推桿，但自認第5洞3桿洞更幸運，7號鐵桿要打150碼卻有點失手，幸運地剛好打過水池、落在沙坑前，切桿也救得好，上果嶺後一記3呎救帕推桿推進，她覺得順利又好運。

謝瑀玲對自己擁有領先5桿領先優勢保持平常心，她說：「不會因為領先多少桿，而去改變明天決賽的每一個動作或每一桿及每一洞的打法，冠軍很重要，但執行好每一桿是最重要的。」她也提及過去幾年也有在領先情況下，反而落敗的紀錄，更有多次居亞，與冠軍擦肩而過的經驗， 現在比較可以平常心看待。

追求台巡三連冠紀錄林子麒這回合只繳出74桿，以兩回合145桿暫並列第22位，無緣三連冠。

(中時電子報)