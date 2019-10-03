向殉職勇消致敬 大里仁愛醫院提供各200萬慰問金 20:302019/10/03 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中大雅違章工廠火警，造成2名警消殉職。(王文吉攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中大雅違建工廠火警，造成2名警消殉職，其中的謝志雄妻子懷有雙胞胎，引起社會嘩然，為表達對他們英勇殉職的敬意，仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院董事長廖仁決定提供2名殉職警消各200萬元慰問金，另提供謝妻坐月子期間於仁愛醫院產後護理之家的全程免費照護。 專輯》慟！向2名殉職勇消致敬 (中時 ) #殉職 #醫院 #仁愛醫院 #警消 #慰問金 也許您會感興趣 推薦閱讀 搜救受困8漁工畫面曝光 警消與死神搶時間 11:232019/10/01 社會 南方澳大橋倒塌 3漁船被壓9人送醫 11:362019/10/01 社會 南方澳大橋新災情 2海巡搜救漁民受傷 13:162019/10/01 社會 屏東市區傳異味 警消漏夜戒備查源頭 23:282019/10/01 生活 姊妹情深 警、消破門救人 19:062019/10/02 社會 任務結束了... 2警消殉職同袍哀慟 11:122019/10/03 社會 殉職警消孕妻 赴殯儀館悲痛認屍 12:452019/10/03 社會 2警消持熱顯像儀探測 10分鐘後殉職火場 14:552019/10/03 社會 農地違章工廠大火2警消罹難 消促會：儘速通過消防法修法 16:382019/10/03 社會 工廠大火2警消殉職 中檢傳訊證人調查 18:442019/10/03 社會 社會熱門新聞 超緊張！阿兵哥激戰眼鏡蛇王 生擒過程超刺激 - 社會 獨》空軍醜聞 少將性騷女部屬遭拔官 - 社會 驚見丈夫手機偷吃小三性愛片 人妻轉傳小姑GG了 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 公教年改衝擊 退休大法官湯德宗也受害 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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