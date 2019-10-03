台中大雅違建工廠火警，造成2名警消殉職，其中的謝志雄妻子懷有雙胞胎，引起社會嘩然，為表達對他們英勇殉職的敬意，仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院董事長廖仁決定提供2名殉職警消各200萬元慰問金，另提供謝妻坐月子期間於仁愛醫院產後護理之家的全程免費照護。

(中時 )