鴻海創辦人郭台銘陣營前天向國民黨釋善意，表示2周後可安排吳郭會，不料傳出有500名郭粉退讚，郭辦態度轉趨暫緩。國民黨議員游淑慧說，部分藍營基層反彈吳郭會，認為吳拿熱臉貼郭的冷屁股，憂心稱「立委和政黨票不用選了」、「敵我不分，看不下去」。

國民黨台北市議員游淑慧表示，吳敦義希望以和為貴，廣結善緣，增加更多力量，但對等尊重也很重要，釋善意永遠不是單方面，她直言，吳郭會若因為粉絲反對就暫緩，這樣離合作距離似乎還很遙遠。

話鋒一轉，她說，國民黨總統參選人韓國瑜不放棄尋求與郭台銘會面，選舉當然期盼更多人來支持，但若要先符合郭營的條件，也有支持者批評好像老師給小朋友出考題，完成後才能取得門票進場。

游淑慧指出，若沒有對等尊重的狀況下，韓屈服於條件拜會郭，說不定就換韓粉失望反彈，「退讚不只500個，而是5000個」。她提醒，國民黨企圖結合更多反民進黨的力量，現在非綠營外最有機會的候選人就是韓國瑜。

游淑慧說，國民黨從上到下都有共識，不要惡意評價郭董，這也是為什麼支持者質疑國民黨「被人家酸，還罵不還口？」為了2020政黨輪替這個大目標，有多想要贏，同時也要多能忍。

但也有不少國民黨立委為爭取郭粉支持，不排斥邀郭站台，國民黨立委柯志恩說，希望能擴大最大的朋友圈，萬一郭願意幫她站台，特別是藍營出身的好朋友，絕對非常歡迎。不具名藍委表示，歡迎郭台銘站台，如同張忠謀、林百里等社會形象好的人若願站台，當然歡迎。

(中時 )