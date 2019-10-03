'19.10.02【趙少康x尹乃菁觀點】談韓蔡最新民調

高雄市長韓國瑜競選2020總統民調持續開高走低，民進黨蔡英文維持領先，韓民調未見起色，讓外界不禁質疑，難道韓國瑜還沒有意識到真正的危機嗎？對此，趙少康則認為，民調也不一定準，韓國瑜不一定會輸，搞不好會贏！

趙少康在《觀點》直播中分析，民調也不一定準，有幾個角度韓國瑜不一定會輸，搞不好會贏。現在支持韓國瑜很多庶民，計程車司機、夜市攤販等。這些人民調做不到，民進黨執政後晉升為有錢階級，國民黨或韓國瑜支持者變成庶民。

另外，趙少康點出，現在政黨民調，國民黨優於民進黨，因為大家對民進黨太失望了，如果轉換成國民黨對民進黨，變成政黨對決，這時候韓國瑜可能有機會拉到一些人。

除此之外，現在民調做的，有些人可能不想投韓國瑜，但是到最後，真的要讓蔡英文當選嗎？要學雷根名言：「你認為你過得比4年前好嗎？如果你覺得比4年前過的好，就投我的對手，如果覺得沒有4年前過得好，而且未來4年會比現在過得更差，就投我！」

趙少康分析，現在經濟真的很不好，大家很辛苦，韓國瑜可以問大家，「真的過的比較好嗎？」但是韓國瑜必須證明，「我比較好！」

(中時電子報)