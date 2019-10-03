德國在台協會今天舉辦國慶酒會歡度國慶日，處長王子陶致詞表示，今年國慶的主題為「民主-100／70／30」，分別紀念威瑪共和國100周年、德國基本法頒布70周年以及柏林圍牆倒塌30周年。

王子陶說，當我們回顧過去這些事件，我們明瞭民主不會憑空掉下來，也不是理所當然。民主是經過政治對立爭取而來，不斷面臨挑戰，以及受到國內外的威脅。全球各地的人們都渴望民主，因為只有這項國家體制能提供重視普世人權之基礎。在冷戰之後，許多人以為這是「歷史的終結」，並且民主將落實於全世界。很遺憾地，這是一項錯誤。

他指出，當前，我們正處於制度對抗的狀態：獨裁專制不僅利用最先進的科技打壓與奴役其百姓，並將其制度介紹給世界上其他國家。

王子陶進一步指出，另一項民主的威脅，來自於我們本身的社會：民粹主義者妄想採用簡易的方法，解決複雜的問題，並將過去幾十年那些我們照顧不足，被遺棄與遺忘的民眾，攬成自己的支持者。對於那些受過教育，年輕且具活力的部分民眾而言，全球化是好事一樁，但對許多人而言它卻是一項威脅。

他表示，正當全球股票指數上揚，不動產價格衝破天花板，許多人過去幾十年的實際薪資卻未隨之成長。在1991年至2016年間，德國家戶所得的實際薪資成長18％。正當那些占德國總人口十分之一且坐擁高薪資的族群欣喜著薪資成長38％時，卻有另十分之一且收入墊底的德國民眾，其今日薪資卻比1991年少了8％。在這樣的情況下，也難怪民眾的怒火會與日俱增，選票則成為政治領導者的警訊。

王子陶說，獨裁者與民粹主義者的政策也威脅著人類的生存，其毫無節制過度開發這顆星球，大片森林開放供給經濟活動使用，或肆意繼續使用化石燃料，反對所有科學知識，有些人認為氣候根本不存在，有些人則為了避免犧牲政治生涯而忽略這項議題。

王子陶表示，綜觀這項威脅，所有民主社會都必須站在同一陣線。是此，我很高興，正常台灣拓展再生能源時，德國在其中扮演重要的角色。再者，領先的德國企業也傾力投入，帶領台灣的能源轉型繼續向前邁進。在未來，雙邊必須繼續強化再生能源領域的密切合作，共同在這包羅萬象的能源轉型計劃中掌握挑戰。在其他領域裡，像是台灣所訂定的5 ＋2創新產業，也提供了良好的合作機會。

(中時 )