馬俊麟和梁敏婷婚姻近來亮起紅燈。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

王瞳和馬俊麟因演出《大時代》傳出不倫戀，今(3日)王、馬兩人開記者會，解釋王瞳昨晚「侵門踏戶」馬家風波，馬俊麟鞠躬認錯，承認沒有控制好感情，沒有把戲裡戲外的感情劃分清楚，間接認了對王瞳的感情，被問是否會跟老婆梁敏婷離婚？馬俊麟沉默幾秒後回應：「不確定」，他也不知道答案。

馬俊麟證實梁敏婷對王瞳提告求償400萬，他先將錯扛在自己身上，承認是他溝通技巧差才讓老婆不知道如何跟他相處。話鋒一轉他又幫王瞳緩頰，先說：「王瞳小姐於公於私都是幫助我的人，今天沒有《大時代》大家不會知道馬俊麟是誰」，又指王瞳昨晚沒硬闖他們家，他事先有先問太太願不願意見王瞳，梁敏婷不願意，馬俊麟便下樓請王瞳和王瞳家人離開，王瞳從頭到尾沒有踏進他們家門。

最後被問婚姻狀況，馬俊麟說婚姻是兩個人的事，不是他一個人說了就算，也不是他一個人能處理的事，至於是否會離婚？馬俊麟無奈說：「我不確定，不知道」，現在馬俊麟和老婆在家中形同冷戰，雙方會用微信講話，但都是討論小孩的作息，馬俊麟說自己清楚老婆的個性，「就我對她的了解，她目前沒有想要撤告」。

(中時電子報)