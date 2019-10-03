針對台北市長柯文哲指控總統府秘書長陳菊「為非做歹」，民進黨發言人薛呈懿表示，這已是涉及法律的指控，要柯文哲「應該收回並道歉」。

台北市長柯文哲接受新頭殼專訪，坦言對總統府秘書長陳菊的怨恨，並重批陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「小英旁邊站陳菊，我就看不起妳！」

薛呈懿表示，這是太過分的指控，已經逾越正常的政見批評，甚至是涉及法律的指控，對陳菊秘書長受到這種惡質言語的霸凌感到不捨，柯文哲應該收回並道歉。

(工商 )