富邦悍將在季末對上中信兄弟4戰系列戰僅贏1場，把下半季冠軍寶座拱手讓給兄弟，如今在淘汰邊緣，想靠些微機率闖進季後賽，不僅要祈禱兄弟戰績是1勝1和，還得自己爭氣打敗統一獅。而3日悍將本季最後一場比賽，打擊表現大爆發，首局狂敲12分，打破隊史紀錄。

統一獅派出「嘟嘟」潘威倫先發，不過首局就狂挨打，悍將首局狂打17人次，敲出9支安打包含1發林益全生涯第4發滿貫全壘打，獅隊潘威倫及陳育軒單局狂丟5次保送也是堆壘包送分原因之一。悍將在首局就狂灌12分大局，破隊史(含前身)單局最多得分紀錄，過去義大犀牛曾在2015年7月16日單局攻下11分，當時苦主與今日一樣都是統一獅。

首局悍將打了17人次，張正偉、高國輝單局2安打；張正偉、胡金龍、林益全、高國輝單局2得分都平中職最高紀錄。

而悍將先發洋投包林傑同樣威風八面，單場開賽起連續7打席奪三振，是中職史上第一人達成，也並列中職史上連續第2多打席三振紀錄，與2003年6月29日勇壯對戰誠泰寫下連7打席並列。而中職史上最高紀錄，是艾肯在2015年7月31日，對戰統一獅單場連續8打席奪三振。

而潘威倫今日僅投0.2局就被敲6支安打、失8分黯然退場，是生涯第2次先發投球局數不滿1局，第一次要回溯到2003年剛加入中職時，6月14日菜鳥先發對上第一金剛，當時潘威倫投出比賽第一球，就對呂俊雄投出頭部觸身球，遭到勒令退場，成為令他難以忘懷的「一球敗」紀錄。

(中時電子報)