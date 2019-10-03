國際間爭相跨入5G，蔡英文總統今晚在臉書宣示，台灣將與美日韓同步，明年進入5G時代，政府已經做出全方位的規劃和布局，會在四年內投入約205億元，來推動這個計畫的各項措施。

蔡英文表示，今年五月，立法院三讀通過攸關5G發展的「電信管理法」，行政院也核定了「台灣5G行動計畫」。我們會在四年內投入約205億元，來推動這個計畫的各項措施。同時，我們也透過鬆綁法規、調整技術和資金門檻，鼓勵更多業者進入市場，來健全5G產業生態系。

她說，我們也透過和民間企業合作，帶頭成立三支5G國家隊，也讓資通訊產業的各種創新服務和商業模式，都能有最蓬勃的發展。「中華電信，就是5G國家隊中最重要的領航者」。

蔡英文指出，今天我們看到中華電信主動結合業界夥伴，自駕車、無人機、VR、智慧城市等，都是5G商轉後的應用項目。未來，台灣一定會繼續發揮我們在硬體製造的優勢，再加上在資通訊產業的創新應用，絕對可以讓台灣在5G的全球經濟發展中，占有一席之地！

(工商 )