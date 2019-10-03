《產經新聞》報導，日本統治時期下在台灣出生、長大，戰後被認定喪失日本國籍的3名台灣男性，近日將向大阪地方法院提告，要求日本確認他們仍擁有日本國籍。代理律師指出，日本統治時代在台灣出生的人要求恢復日本國籍的首宗訴訟

此訴訟的原告為97歲的楊馥成、85歲的許華杞、92歲的林余立3人，他們都是台灣還是日本領土時在台灣出生的，他們以台灣出身的日本人身分度過了戰時。

日本政府1952年4月隨著舊金山和平條約生效而放棄台灣等的領土權，1962年12月日本最高法院的判例中指出，1952年8月日本與中華民國（台灣）之間在中日和平條約生效後，台灣出身的日本人便喪失日本國籍。

原告方引用聯合國世界人權宣言的「任何人都不得任意被剝奪國籍」記載主張，「不能沒有經過本人同意就剝奪國籍」、「現在也和出生當時一樣是日本人，堅持自己仍持續擁有日本國籍」。

原告方代理人、大阪律師協會德永信一律師表示，「日本戰後至今為顧慮與中國之間的關係，一直未正視台灣的現實。這次的訴訟是切實的人權問題，應該真摯地傾聽擁有日本人認同意識的人的聲音。

(中時電子報)