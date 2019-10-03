蔡依林（Jolin）3日出席馬拉松記者會，出道20年的她，年底將首次挑戰在小巨蛋連開6場演唱會，問她會否邀日前剛和混血名模Akemi分手的前男友錦榮欣賞演出？Jolin先是尷尬苦笑，接著表示：「這很敏感耶。」她坦言有有看到男方日前分手的新聞，至於和錦榮是否還有聯絡等細節，Jolin坦率直言：「這個問題可以不要回答嗎！」

Jolin和錦榮分手近3年至今仍單身，對於挑花何時來敲門？她逗趣地對記者說：「桃花這個問題好難，你們幫我直接問月老好了，（感情）這題我已經回答到你們都知道我要說什麼。」透露身旁好友都知道她不喜歡認識新朋友，也不急著幫她尋覓對象。

她演唱會票價今中午公布，Jolin特別推薦大家買「黃2C」、正對主舞台二樓的門票，「這個位置的視野、音響感覺最好，各個位置我都看過，主要是為了年長（歌迷）推薦」；五月天屆時也在桃園舉辦演唱會，無法找好友阿信助陣？Jolin說：「看到我們雙方的演唱會時間（撞期）有點傻眼，但我的節目內容還沒搭好，嘉賓還沒開始邀。」

對於連唱6場演唱會，Jolin表示會平均調配精神狀態：「我比較怕如果其中一場太High，會沒辦法兼顧到其他場，到時候會好好睡覺、運動，吃好睡好。」認為睡眠對自己的演出很重要，「我是晚上一條米蟲、是早起的人」。

蔡依林今出席馬拉松活動。（粘耿豪攝）

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