針對台北市長柯文哲指控總統府秘書長陳菊「為非做歹」，陳菊辦公室表示：顯然柯市長的嘴又擦槍走火了，不會理會他。

台北市長柯文哲接受新頭殼專訪，重批陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「小英旁邊站陳菊，我就看不起妳！」 民進黨中央為陳菊抱不平，要柯P收回並道歉。 不過陳菊秘書長辦公室表示，不會理會柯P。

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