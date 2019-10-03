柯P指陳菊為非作歹 菊辦：不會理會他 20:432019/10/03 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自陳菊臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對台北市長柯文哲指控總統府秘書長陳菊「為非做歹」，陳菊辦公室表示：顯然柯市長的嘴又擦槍走火了，不會理會他。 台北市長柯文哲接受新頭殼專訪，重批陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」、「小英旁邊站陳菊，我就看不起妳！」 民進黨中央為陳菊抱不平，要柯P收回並道歉。 不過陳菊秘書長辦公室表示，不會理會柯P。 (工商 ) #陳菊 #柯p #辦公室 #台北市長 #為非做歹 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳菊宜蘭助選 透露蔡贏韓民調數據 12:462019/09/29 政治 將協調綠營出手打韓？陳菊回應了！ 15:482019/09/29 政治 立委避開友柯提名 柯：不錯的就不會刻意對打 10:572019/10/01 政治 氣爆善款變「小金庫」？陳菊告藍3民代 13:552019/10/01 社會 梵蒂岡國務院文件遭沒收 涉及金融調查 13:562019/10/02 國際 跨國共享辦公室夯！衝高台北市辦公需求 15:512019/10/02 財經 英相辦公室：強生擬要求8日到14日關閉國會 10:242019/10/03 國際 輾壓政壇！這份民調 韓國瑜竟奪冠 12:092019/10/03 政治 柯P指陳菊為非作歹 民進黨要求收回並道歉 20:202019/10/03 政治 吹哨者再控永豐金封辦公室 金管會已發函要求說明 20:332019/10/03 財經 政治熱門新聞 怎會變成這樣？ 趙少康出招救韓國瑜民調 - 政治 斷言韓國瑜選情沒救！鳥卦命理師冒出這番話 網笑翻 - 政治 「韓朱配」有望？葉元之任韓發言人 朱立倫回這一句 - 政治 韓國瑜說出這話後 網友全暴動了！ - 政治 韓國瑜滅頂？趙少康：民調不一定準 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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