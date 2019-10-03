行政院副院長陳其邁今天主持「中央災害防救委員會」時表示，每年5月1日至11月30日為汛期，今年汛期還有兩個月，各部會全體防救災人員仍需持續整備，拴緊螺絲，共同合作，發揮整體應變能量。

陳其邁指出，截至目前為止，中央已針對「0520豪雨」及「丹娜絲」、「利奇馬」、「白鹿」及「米塔」颱風等天然災害，開設中央災害應變中心進行應變作業。行政院災害防救辦公室也吸取歷次災害的應變經驗，於今年4月30日函頒修正「中央災害應變中心作業要點」，以精進應變中心作業效能，明確開設時間與各進駐部會分工。

針對中央氣象局報告「氣象預警與地震震度分級新制規劃」，陳其邁肯定氣象局對於豪雨與低溫特報作業所規劃的預警策進作為，並指示務必善用氣象局網站及電子媒體等多元管道，積極向各級政府防救災人員及民眾宣導。

對於科技部報告「災害防救科技創新服務及應用」，陳其邁表示，「災害防救應用科技方案」已為我國災防科技研發與應用奠定良好基礎，新一期方案也請各參與部會齊心努力，達到民眾有感、政府有能、企業有利的目標。

陳其邁針對交通部「共構軌道車站災害管理精進」報告表示，台鐵局一年來為重要共構（站）車站防災應變已舉辦多場演練，目前南港與台北車站已舉辦實兵演練，陳其邁指示板橋、新烏日與新左營站也應進行實兵演練，以驗證各相關單位橫向聯繫、權責分工等相關工作。

有關農委會「推動農業保險成果與未來精進作為」報告，陳其邁也說，農業生產受極端氣候影響及衝擊，請農委會持續開發符合農民需求的保單並擴大推動，加強農民保險觀念，並積極爭取立法院朝野各黨團支持，早日完成「農業保險法」草案立法。

(中時 )