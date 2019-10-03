台中市大雅區一處紙器廠3日凌晨發生大火，兩名消防弟兄救災時不幸罹難，市長盧秀燕與副市長楊瓊瓔今早第一時間趕往火災現場關心，楊瓊瓔數度哽咽落淚，對罹難的消防弟兄十分不捨，她悲痛表示，市府除了從優撫卹，更要全力以赴查明事發原因避免憾事再度發生，對於消防局弟兄的犧牲，她代表市府給予最高的敬意，全力協助家屬度過難關。

楊瓊瓔表示，悲劇發生，市府優先全力協助家屬度過難關，責無旁貸提供家屬最大協助，其中謝姓消防員的夫人是台中女警且懷有身孕，盧秀燕已責成警察局全力協助遺孀善後

，兩位消防員也一定從優撫卹。

此外，由於這場火災可能影響周邊空氣品質，且附近也有小學，盧秀燕要求教育局注意空品狀況，已發口罩給周邊學校師生，避免戶外教學，如空品持續不良將進行移地教學。

楊瓊瓔說，初步了解，起火點作為倉儲與辦公空間使用，屬於違章建築，目前現場正進行殘火處理，市府已派鑑定小組到場進行火場鑑定，只要等火勢撲滅後，將立即調查起火原因，「全力徹查！」

台中市大雅區一處紙器廠3日凌晨發生大火，造成兩名救火的消防員命喪火場，台中市副市長楊瓊瓔悲痛不捨，強調會徹查並協助家屬度過難關。（盧金足攝）

都市發展局長黃文彬表示，違章建築全國各地都有，這是歷史共業，市府曾到該廠區稽查，確認屬於農地上的違章建築，違反土地分區使用規定，已排入拆除行列，市府將依都市計畫法裁處6至30萬元，並依規拆除。

針對救災過程，消防局副局長楊元吉指出，消防局抵達現場時，因該廠濃煙密布，未發現火源，因此依照SOP由指揮官指揮兩位資深隊員，進入廠區進行熱顯像儀檢測，尋找火點確切位址，避免火勢延燒。

兩位消防員服務長達7年與11年，經驗充足，初步研判可能因倉庫內火勢延燒速度快，發生閃燃導致鐵皮建物傾倒，隊員遭崩塌建物壓住，來不及逃生，不幸殉職，消防局將徹查檢討，查明原因。

經發局長張峯源表示，該場所用做倉庫及辦公室使用，初步判定屬於違章建築。依據公司商號登記資料，這兩家公司是合法登記的公司，依照中華民國商業管理規則，所謂的登記跟管理是分開來處理的，一般而言，只要形式具備和合於規範都會給予登記。有關消防、建管、公安、環保、衛生等規定，就回歸相關主管法令去遵行。

至於這兩家公司負責人是否為同一人？還是相關企業？張峯源表示，這兩家是獨立公司，兩家負責人不同，是獨力經營的公司。

台中市消防局副局長楊元吉（左二起）、經發局張峯源3日說明台中大雅區一處紙器廠大火案，都發局長黃文彬（左）表示，違章建築全國各地都有，這是歷史共業，市府曾到該廠區稽查，確認屬於農地上的違章建築。（盧金足攝）

當地民眾質疑這棟鐵皮屋是別人承租的，業者並非負責人，且廠房一年蓋的比一年還大？ 張峯源表示，這牽涉到公司與商業登記，一般都必須檢具營業場所、負責人、資本額、合夥人等，既然政府准予他登記，這些形式要件是符合的。

(中時 )