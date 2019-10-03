日本滋賀縣的白鬚神社有個位於琵琶湖中央的大鳥居，紅色的鳥居立在水中的畫面蔚為奇景，不僅日本文化廳將其登錄為「日本遺産」，還讓海內外觀光客趨之若騖。但這湖中大鳥居近來因觀光客的粗暴行為而面臨存續的威脅。

近年來因遊客在臉書等社群網站分享白鬚神社的湖中大鳥居，使之成為拍照上傳臉書、IG的名景點。但許多觀光客喜歡在湖上騎水上摩托車、划獨木舟，有些人還故意鑽過鳥居，把鳥居撞得遍體鱗傷。

附近居民表示，水上摩托車的噪音很吵，而且還經常發生與參拜船差點相撞或撞上鳥居的事故。滋賀縣雖然派人開船在湖上加強巡邏並發傳單勸說仍不見改善。

滋賀縣針對琵琶湖畔的住宅區附近水域，有制訂禁止水上摩托車等航行的條例，違反者會被罰款，但神社周邊並非指定水域，故滋賀縣呼籲遊客們自我約束，勿損害歷史悠久的景觀。

廣島縣的嚴島神社也有個世界聞名的海上海居，鳥居周邊也曾發生類似事件。當地的觀光協會等相關團體與水上摩托車愛好者組成的NPO組織自發性地制定規則，要求水上摩托車在宮島方圓100公尺以內行駛時，時速只能保持在8公里以下，而且不能在周圍停泊，雖然沒有規定罰則，但水上摩托車的台數已減少。

(中時電子報)