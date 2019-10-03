為穩定農民收入，農業委員會今年推出香蕉收入保險試辦，並於即日起開賣。農民只要自付自付保險費從每公頃1168元至18420元不等保費，至少每公頃可請領40萬元的保證收入，試辦香蕉收入保險投保時間為即日起至明年3月31日為止，保險時間為109年1月至12月，結算理賠時間為110年2月底。

農糧署表示，今年度包括高雄市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣等21個基層農會共24個鄉鎮參與，依地區別不同可向投保香蕉田區所在地農會投保每公頃60萬元、55萬元、50萬元、45萬元、40萬元等不同額度收入保障。保險期間因價跌量損導致區域收入低於投保保障額度，其差額可由保險理賠來填補，但最高理賠額度每公頃40萬元。

農糧署表示，今年以香蕉作為試辦品項，希望讓農民不用看天吃飯，不論天災或產銷失衡導致區域收入減損，都能獲得一定的保障，穩定農民收入。試辦區域有21個基層農會所轄24個試辦地區，香蕉種植面積達6千餘公頃，已占全國總面積約4成。

為了保障明年1月到12月採收香蕉的收入，保險受理期間為今年10月3日到明年3月31日，以實際種植香蕉面積0.1公頃以上、植株長到100公分以上且未抽穗的蕉苗為投保標的，蕉農可填具要保書及檢附身分證與土地合法使用文件、存摺影本等，向投保香蕉田區所在地基層農會投保，並簽訂保險契約及繳納自行負擔之保險費，即可獲得保障。

但投保田區土地使用應符合用地法規使用，非自有土地應檢附租約、土地使用同意文件或實耕人證明文件，受理農會也會到田區審核，如有病害、間作、混作等非專業栽培，將無法納保。

農糧署指出，為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元，以減輕農民負擔。

農糧署舉例，假設農民選擇每公頃50萬元的收入保障額度，如果投保年度該鄉鎮平均每公頃收入僅35萬元，就可獲15萬元的理賠金。而產量及價格資料來源皆是由農糧署實地調查而來，也因理賠採區域認定，可同時鼓勵蕉農種出好品質的香蕉。

農糧署主秘陳啟榮也說，目前香蕉收入保險是試辦期間，如果遇到天然災害，農民仍然可以請領天然災害救助及保險收入，呼籲種植香蕉的農民來投保。

(中時 )