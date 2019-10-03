農地不長稻子，卻種出違章鐵皮工廠，一場大火，燒出蓋在農地上違章工廠的問題！台中市都發局長黃文彬3日表示，該鐵皮屋曾在2014年、2015年前往稽查，確認農地上所興建的是違章建築，全市違章建築數量非常多，違章建築全國各地都有，這是歷史共業，過去以輔導為主，未來將依法處置，不要再發生憾事。

黃文彬直言，台中市府1年只有編列1000多萬的拆除經費，無法消化執行違建拆除，反而使用在救災居多，如颱風過境後，掉落的招牌或其他影響安全建物，1000多萬經費同時用於救災與拆違建，因為要做的事這麼多，所以無法核算執行拆違建的業績。

人力和經費不足，違建拆不完，還形成公共安全的不定時炸彈，黃文彬表示，台中市整個違章建築數量非常多，2015年1月1日到2019年9月30日止，市府統計約有近6000件農地違章建築，已拆除960件，包括即報即拆，後續將依法處理。

違章鐵皮工廠火災地點包括大雅區中和六路92-6（群峪股份有限公司）及92-7號（台灣百慕達紙器廠），分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置，均屬「違章建築」，違反土地分區使用規定，已排入拆除行列，將依違反《都市計畫法》規定，裁處6至30萬元，並依規拆除。

「違章建築全國各地都有，已經變成歷史共業」，黃文彬說，台中自2010年縣市合併前，累計迄今年9月止，查報未拆件違建數累計8萬7904件，其中，農地違章工廠由中央與地方通力查緝，2015年1月1日開始註記農地違建紀錄，至今年9月農地違建查報共5998件，經查該起火地點屬違章建築，是否為「違章工廠」，將俟火場鑑定後，再調查是否有生產線。

市府強調，將針對違章工廠主動擴大加強查報，檢查各地工廠裡，易燃物的周遭，有無按照相關法規放置消防設施，從源頭管理，判定違法依法嚴處；另涉及農地違章工廠管理，依照中央與地方法規合作，違規的民眾應盡速自動拆除，4日將拆除霧峰區一處農地違建，展現公權力。

(中時 )