男團SpeXial的前團員連晨翔，3日舉辦記者會，宣布以個人之姿加盟華納音樂！師兄蕭敬騰（老蕭）百忙抽空到場祝賀，並送上自己代言的拌麵，兩人幽默互動抒緩晨翔緊張情緒；會後受訪，晨翔坦言：「活動前一天緊張到失眠，剛剛記者會一開始拍照時，我緊張到臉不停抽動。」晨翔感謝老蕭帶拌麵來助陣，還搞笑爭取與師兄聯合代言。

晨翔之前因退團及合約問題，沈寂一陣子，如今睽違2年多回歸歌手身份，預計年底發行EP，他坦言之後收入有望比在男團時多10倍以上，演藝事業前途似錦，好奇他感情狀態？晨翔大方直言近期有一位心儀的圈外對象，目前仍在朋友階段，笑說：「我悶騷型的，不會主動追求，而且現階段重心先放在事業上。」

27歲的他自認年紀不小，且不希望晚婚，所以接下來將全力衝刺事業，努力存結婚基金，晨翔說：「要先養得起自己，才能養得起別人，至少要有點存款。」要存多少錢才能好好談戀愛、沒有後顧之憂？他說：「到了我想要吃晚餐，不用想說『啊！這多少錢』。」至於有無預設結婚年齡？晨翔直言：「我一定是閃婚型，但絕對不會先有後婚。」

老蕭（右）今到場歡迎晨翔加盟成為師弟。（陳俊吉攝）

(中時 )