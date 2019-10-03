最新消息，華為Mate 30系列後裝谷歌應用全家桶的方案，剛剛被堵死。與此同時，谷歌也從其SafetyNet系統（一個能訪問谷歌服務的可信任設備列表）中移除了這款手機。這直接意味著華為Mate 30系列手機，不僅不能後裝谷歌應用，而且即便之前已經安裝，現在也不再能用了。消息不大，然而影響不小，並且一切才剛剛開始。

一直以來，谷歌雖然將安卓系統開源，但同時會將自己的應用，比如谷歌應用商店、谷歌支付、谷歌地圖等等打包成谷歌移動服務（GMS），與安卓系統進行深度集成綁定，為用戶提供服務。

當前，基本上海外所有安卓手機，都採用的是谷歌提供的這套應用服務，也早已成為國外安卓手機的標配和靈魂。國外任何一款安卓手機，如果無法使用谷歌的應用服務，處境都會變得異常艱難。所以考慮到谷歌服務及其應用在海外市場的主導地位——甚至不可或缺性，這對華為新旗艦乃至華為手機整體發展，必將引發嚴重震蕩。

外媒評價稱，華為這款新旗艦就算備受海外消費者歡迎，也會與大量消費者失之交臂。追根溯源，同樣始於美國政府對華為的禁令。今年5月中旬，美國政府宣布將華為列入實體清單，限制其購買使用美國企業提供的產品與服務。

這意味著，華為可以使用開源版本的Android，但它不能使用谷歌移動服務。因此，9月19日在德國發布的Mate 30系列手機，其中並沒有預裝谷歌應用商店（Google Play）等應用。

不久後一個名為LZPlay的應用就上線了。能夠幫助用戶在Mate 30系列手機上安裝GMS (谷歌移動服務)，來使用谷歌應用商店下載應用。但就在昨天，一位名為John Wu的開發者寫了一篇博客文章，對這一應用程序的進行了深入分析得出結論：華為知道有這樣的一個程序，而且允許它存在。

這篇博客文章發表之後，LZPlay就下線了，這也引起了很多用戶的不滿。根據路透社的報道，華為也給出了回應：華為官方並沒有參與到LZPlay中。然而即便如此，外媒很快發現，谷歌官方對此還是出手了。

谷歌有一個系統，名為SafetyNet，目的是檢查各家廠商的手機是否安全地運行谷歌的應用程序。任何安卓設備，只有通過這一系統認證才能夠運行谷歌應用服務。但是，國外安卓博客Android Central的執行主編Alex Dobie發現，Mate 30 Pro在上周通過的認證，現在被取消了。

外媒評論稱，這也意味著谷歌採取了行動，禁止華為Mate 30系列手機通過其他任何方式來獲取谷歌應用服務。谷歌官方對此還沒有說明或評論。從之前一貫行事風格來看，谷歌此舉或是出於「合法合規」自保。

(中時 )