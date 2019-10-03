「資深男團」紅孩兒成軍30年，近期推出睽違26年的最新單曲〈Shout Out to The World〉（向世界吶喊），多年未進錄音室的團員們，聽到新曲第一印象皆是「很難唱」，唱法較以往輕鬆可愛及帥氣的曲風不同，尤其在高音部分很有挑戰性，更讓團員王海輪自嘲：「錄音室一直是惡夢」。

成軍30年的「資深男團」紅孩兒將於6日開唱。（歆動音樂提供）

韓志杰則自招，錄音前會喝一小杯酒放鬆，且開玩笑說：「我排在馬國賢後面有比較輕鬆」。張洛君多年來都有主持廣播和配音，所以不怕進錄音室，還表示意猶未盡。湯俊霈則說錄音室是公司自己的，頓時減少了緊張感，「加上克帆有來探班、指導，還滿自在的」。

男團「紅孩兒」開唱將邀小師妹Amanda王欣晨擔任嘉賓。（歆動音樂提供）

紅孩兒即將在6日舉行演唱會，團員們不僅勤練舞，也考驗彼此默契、體能與協調性，馬國賢先前還因此拉傷腰，頻喊：「復健再復健、練習再練習，調整呼吸、平均體力」，更笑說目前唯一的願望：「是別在舞台上倒下」。面對倒數3天衝刺，張克帆向團員喊話：「大家要吃飽、睡飽。」演唱會嘉賓將邀請小師妹Amanda王欣晨，還大開師妹玩笑：「紅孩兒的師妹，就是紅衣小女孩」。

(中時 )