「資深男團」紅孩兒成軍30年,近期推出睽違26年的最新單曲〈Shout Out to The World〉(向世界吶喊),多年未進錄音室的團員們,聽到新曲第一印象皆是「很難唱」,唱法較以往輕鬆可愛及帥氣的曲風不同,尤其在高音部分很有挑戰性,更讓團員王海輪自嘲:「錄音室一直是惡夢」。

成軍30年的「資深男團」紅孩兒將於6日開唱。(歆動音樂提供)

韓志杰則自招,錄音前會喝一小杯酒放鬆,且開玩笑說:「我排在馬國賢後面有比較輕鬆」。張洛君多年來都有主持廣播和配音,所以不怕進錄音室,還表示意猶未盡。湯俊霈則說錄音室是公司自己的,頓時減少了緊張感,「加上克帆有來探班、指導,還滿自在的」。

男團「紅孩兒」開唱將邀小師妹Amanda王欣晨擔任嘉賓。(歆動音樂提供)

紅孩兒即將在6日舉行演唱會,團員們不僅勤練舞,也考驗彼此默契、體能與協調性,馬國賢先前還因此拉傷腰,頻喊:「復健再復健、練習再練習,調整呼吸、平均體力」,更笑說目前唯一的願望:「是別在舞台上倒下」。面對倒數3天衝刺,張克帆向團員喊話:「大家要吃飽、睡飽。」演唱會嘉賓將邀請小師妹Amanda王欣晨,還大開師妹玩笑:「紅孩兒的師妹,就是紅衣小女孩」。

(中時 )