香港歌手何韻詩9月29日在台北參加「撐港反極權」活動時，被統促黨人士潑漆，綠營大加撻伐；回顧1年前，當獨派青年向蔣公銅像、靈柩潑漆時，不少綠營人士讚許有嘉，由此可見，在綠營心裡，所謂「反對暴力」，只是反對別人施加暴力，但若是對異己動手，就可以睜一隻眼、閉一隻眼。

2018年2月28日，獨派團體「蠻番島嶼社」和台大、政大、輔大等18名青年前往桃園大溪慈湖，對著蔣公靈柩潑灑紅漆，輔大學生羅宜竟因此當晚上了三立的政論節目《新台灣加油》。羅宜說，他們希望透過潑漆行動，告訴大眾應移除「威權象徵」。節目主持人廖筱君並說「非常好！我以這個輔大的學生，有這樣的學弟為榮」

或許有人會主張獨派並非對活人潑漆，沒那麼嚴重，問題是慈湖潑漆案今年被法院一審認定靈柩外觀及周邊確實有殘留、無法法完全清除，已構成毀損罪，因此判涉案者55到59天拘役，可見並不是只要不對活人潑漆，就沒有違法問題，就不必受到譴責。

廖筱君的態度，也並非綠營個案，何韻詩被潑漆後，有臉書粉專稱頌民進黨立委王定宇，認為因為他提案完成的修法，本次事件後才能據新法嚴懲。但2008年10月21日大陸海協會副會長張銘清造訪台南，王定宇卻率眾堵人，張銘清被推倒在地上、腦袋也被打了，張銘清好不容易逃上車後，眾人甚至一度想阻止車輛離去。

民進黨當時對王定宇的行為，是甚麼反應？黨主席蔡英文表示，張銘清故意到台灣意識最強烈的台南去，且沒有充分警力戒護，若非誤判，就是刻意挑釁。

民進黨立委葉宜津聲稱張銘清不是作客的客人，對敵人不用客氣。民進黨立委李俊毅也說，這樣已經算很客氣了。

再回想2006年倒扁運動之際，紅衫軍在台南市合法集會靜坐時，是如何被挺扁群眾丟石塊與雞蛋砸傷？1位紅衣女子開紅色轎車經過時，也被民眾持安全帽追打並敲碎車窗玻璃。

對何韻詩動手當然不對，但是獨派、民進黨與其支持者過往自己動粗，或是袒護暴力行為的紀錄，擢髮難數，在如今譴責暴力的同時，敢不敢保證以後自己也絕不再動粗？

或是說只要民進黨、綠營或獨派動粗，就是為了守護民主、自由、愛台灣的可敬行為，就可以被容許？

在2006年的倒扁運動時期，民眾不滿陳水扁總統涉貪，上街表達要求扁下台，當時也有人被暴力相向，請問，這樣的施暴行為跟守護民主、自由有何關聯性？難道只要反對民進黨，就是在反民主？

(中時 )