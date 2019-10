這個星期,電影《小丑》(Joker)在全球上映。這部講述蝙蝠俠死對頭身世的電影引發不小爭議,甚至成為美國司法部門關注的一個議題。

BBC報導,七年前,另一部蝙蝠俠系列電影《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》(The Dark Knight Rises,另譯《黑暗騎士:黎明升起》)在美國科羅拉多州放映時發生一起槍擊案,一名男子開槍濫射,導致12人死亡和70人受傷。

電影《小丑》的男主角瓦昆·菲尼克斯。(美聯社)

在這起槍擊發生的奧羅拉市,當年槍擊案發生的電影院接受了受害者的請求,將不放映《小丑》。另一方面,受害者親屬也致函製作電影的華納兄弟娛樂公司,要求公司捐款給那些幫助槍擊暴力受害者的組織。

奧羅拉槍擊案的其中一名受害者家屬甚至說,這部電影令她想起那個被判處了終身監禁的槍手。有幾個美國城市的電影院已經宣布,戴面具、化油彩妝或者穿戲服的觀眾將會被禁止進入電影院。

《小丑》電影講述的是一個名為阿瑟·弗萊克(Arthur Fleck)演員的故事。他是一個患有精神病的喜劇演員,他在職業和個人經歷上受到的打擊,令他走上一條犯罪人生路。根據影評,這部電影不時出現一些粗獷而寫實的暴力場面。

執導《小丑》的托德·菲利普斯出席第57屆紐約影展《小丑》首映會。

美國一些影評人指責導演托德·菲利普斯(Todd Phillips)在電影中褒揚弗萊克的敘事。對於認為《小丑》可能被看作是同情暴力的說法,導演和飾演主角的瓦昆·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)都不同意。

導演菲利普斯說,他對這些爭議感到意外。他在上星期的宣傳訪問中說:「這部電影講的是缺愛、童年創傷和缺乏同情心的世界。我認為人們是能夠理解這個訊息的。」「對我來說,藝術本來就是複雜的。如果你想要的是不複雜的藝術,那你去學書法好了。」

請菲尼克斯擔當主角,也間接助長了這場爭議。這個演員演戲的方法是出了名的掏心掏肺,而《小丑》的預告片也顯示,他演繹這個著名的超級惡棍時狀態很好。

「我想當電影令人們不舒服的時候,那是件好事。我對此感到高興,」菲尼克斯說。「這就是我為什麼想拍這部電影的原因,因為它對我來說並不容易。」「在準備這個角色時,我對小丑是百感交集。」

人們對於像小丑或者《星際大戰》(Star Wars)裏的黑武士這類「壞蛋」所表現出的著迷,也是這場討論當中的一部分。

「我們理解誘惑。我們每個人當中的某一面都喜歡想像,如果我們不受任何限制時,會做什麼,」心理學家特拉維斯·朗利(Travis Langley)接受美國電台KOA訪問時說。

朗利是《小丑心理學:邪惡的小丑和那些愛他們的女人》(The Joker Psychology - Evil Clowns and The Women Who Love Them)一書的作者,在討論幻想角色的心理時經常會採訪到他。

「反派是這一類故事的推動力,因為英雄都是作出反應的一類角色——他們的行為是對反派行為的回應。當英雄先發制人時,人們就傾向於將他們看作是民間護法者。」

在過去那些講述反派的電影中所發生的事情,也令《小丑》的負面宣傳越演越烈。

2008年,在電影《蝙蝠俠:黑暗騎士》(The Dark Knight)中扮演小丑的希思·萊傑(Heath Ledger,希夫·烈治),在電影上映前不久就死於過度使用藥物的意外。

而萊傑在電影中的表演精湛至極,令他在身故後仍然於2009年獲得奧斯卡最佳男配角獎——這對於超級英雄電影來說是一個罕有的待遇。華納兄弟發表一份聲明,否認是將這個蝙蝠俠的死對頭人物浪漫化。

「不要搞錯:無論是小丑的角色,還是這部電影,都是不是對現實世界任何暴力的表揚,」華納兄弟的聲明說。

「這不是這部電影和它的創作者的意圖,電影公司亦並不是要將這個角色描繪成一個英雄。」

不過,華納兄弟還是推出了多種小丑主題的官方產品,包括菲尼克斯在電影穿著的同款栗色西裝外套,售價約75美元。

不可否認的是,《小丑》至目前為止得到的大部分都是正面的評價。在「爛蕃茄」網站上,目前對這部電影的認可度是77%。

另一方面,這些爭議也有利於提升民眾觀影的興趣:票房分析人士估計,這部電影在美國上映的首周可能會收下超過1億美元。這樣,它就將創下10月上映的電影首周票房紀錄。

《小丑》在本月威尼斯電影節也拿下了最高獎項,電影放映結束時,還引發長達8分鐘的起立鼓掌。

