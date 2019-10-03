謝怡芬（Janet）3日出席挪威嬰童品牌上市發表會，她兒子Egan前陣子沒緣由連3天高燒40度，讓她相當擔心，後來醫生才查出是因尿道感染，她很愧疚自己沒有早點發現兒子身體不對勁。她透露老公吳宇衛（George）最近在拍好萊塢名導溫子仁所執導的恐怖片，內容相當保密，連她也問不出內容。

Janet表示自己最怕看恐怖片，連最近看電影《返校》都全場尖叫，她坦言對George拍攝的電影內容非常好奇，但他保密到家，怎樣都旁敲側擊不出來，讓她忍不住嬌喊，「我是你太太耶，連太太也不能說嗎？」她透露George這兩天手受傷，經不起她詢問才回應是因玻璃受傷，她笑稱，「這個想像的空間實在太大了，連我都很好奇。」怕看恐怖片的她決定老公的電影一問世就去支持，她感性地說：「我以他為榮。」

Janet笑稱老公對電影內容保密到家。（STOKKE提供）

談到兒子Egan，Janet笑說：「Egan很喜歡坐我臉上，他發現大人會因為這個動作特別開心，所以總是一坐再坐。」她糗曝有次兒子放了很臭的屁在自己臉上。至於外界最關心的第二胎，她笑回，「還在努力中，有好消息告訴大家。」

(中時 )