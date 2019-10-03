108年全國運動會10月19日開幕，不過包括桌球、輕艇等部分項目提前進行，明天桌球就要產生團體賽冠軍，而且男子組團體決賽要看神童林昀儒領軍的台北市隊，迎戰江宏傑領軍的台南市隊，球迷有望看到一場精采對決。

昨天第一天賽程江宏傑並未上場，不過曾在全運會締造男子組團體賽24連霸的台南市隊戰力雄厚，還是順利晉級4強，今天的比賽江宏傑也在雙打及單打為台南市拿下勝利，助隊3比1重返決賽；而台北市隊在林昀儒協助之下，今天4強賽直落三擊退本屆全運會地主桃園市隊，明天上午11點和台南市隊爭奪男子組團體賽金牌。

上屆宜蘭全運會，林昀儒幫助台北市隊拿下隊史首面全運會桌球男子組團體賽金牌，本屆挑戰連霸，上屆班底王泰崴、馮翊新都在陣中，全力爭取首個2連霸。

女子組團體賽，4強分別是新北市隊、高雄市隊、台北市隊及桃園市隊，最終由新北市和台北市勝出，擁有陳思羽、鄭先知兩位好手且尋求4連冠的新北市，4強賽對桃園市陷入苦戰，直到第5點單打鄭先知3比0力挫世青銅牌選手蘇珮綾，才驚險拿到決賽門票，台北市4強戰則是直落三解決高雄市。

(中時電子報)