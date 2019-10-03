南方澳大橋斷裂釀災，行政院副院長陳其邁晚間在臉書表示，他要代表行政院向在台工作的漁工們表示感謝，並對於發生這次不幸的意外事件表達深切的歉意。

陳其邁奉命處理南方澳大橋事故，傍晚陳其邁再度與交通部長林佳龍、內政部長徐國勇前往宜蘭南方澳，陳其邁表示，行政院長蘇貞昌今天在院會要求相關部會針對罹難的外籍漁工，立即就後續慰助、家屬來臺安排等事宜進行協助；傷者給予最好的醫療救治與生活援助，救助補償從優辦理。

陳其邁指出，港區交通部分，經過海軍一整夜的努力，已在今天上午開闢一條可供漁船通行的航道；並提供蘇澳港10~13號碼頭，讓大型漁船臨時靠泊。而受到影響的港區漁民商家，政府會給予合理補償或協助，讓衝擊降到最低。

此外，陳其邁也說，斷橋事故政府一定會查明到底，並加速橋樑重建。 針對全台的橋樑，也會全面落實總體檢，避免類似事件再次發生。

南方澳斷橋誰該下台？交通部長林佳龍開第一槍

(中時 )