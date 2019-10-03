夏宇童、楊晨熙、蘿莉塔近日錄中天節目《麻辣天后傳》，大聊「人前說一套，背後狂插刀，你我身邊都有雙面人埋伏！」主題。夏宇童控訴好友楊晨熙，兩人因出外景認識結交，沒多久又認識安苡愛，她介紹彼此認識，三人成為好友常外出聚會，沒想到楊晨熙、安苡愛竟私下相約玩密室逃脫，把她排除在外。

夏宇童有次委婉告知兩人可另外約吃飯，「結果她們繼續打卡，自己出去玩。」連上通告楊晨熙也先找安苡愛，對方不行才找自己，夏宇童現場爆料，「這一集錄影，也是因為小愛（安苡愛）不行，我是備選。」主持人利菁聽了猛搖頭，「我都要哭了。」

夏宇童控好友楊晨熙「雙面」行徑。（中天提供）

楊晨熙澄清，本來三人都會一起聚會、打遊戲，後來她和安苡愛迷上密室逃脫，「約她（夏宇童）都說不想動腦，所以才只約安苡愛。」蘿莉塔隨即也控訴楊晨熙，有個節目要找好友上通告，楊晨熙原本答應找自己，兩人還RE稿近3小時，沒想到後來卻找夏宇童。

(中時 )