藍綠為亞洲矽谷創新研發中心開發案唇槍舌戰，市長鄭文燦與三黨團協商近1小時，以但書方式多數決通過，但仍有7位議員堅持反對。（蔡依珍攝）

亞洲矽谷創新研發中心。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

亞洲矽谷創新研發中心和中華電信合作案破局，市府改將土地作價給桃園航空城公司、墊付逾69億元，藍營質疑財務計畫欠缺、航空城公司無執行能力、中央不出資，綠營頻護航要求別唱衰，經3黨團協商後增4但書獲多數決通過，市長鄭文燦表示會加緊進行，力拼明年下半年開工、2023年底完工。

位於青埔桃園機場捷運A19站旁的亞洲矽谷創新研發中心，因和中華電信股權比例分配喬不攏而破局，改將3.81公頃土地作價投資，給桃園市府百分之百持股的桃園航空城公司負責開發，並墊付69億3382萬餘元，計畫分三期，首期以1／3土地興建18層樓的研發中心和10層樓公益相關設施。

藍營議員舒翠玲、魯明哲、褚春來等人質疑，航空城公司人謀不臧被監察院調查卻要執行大案，桃園還得背負巨額負債讓航空城公司試行，財務規畫也多隱晦只有收支面、沒有支出面，輪番提出疑慮反對作價案。

無黨籍議員牛煦庭也認為亞洲矽谷計劃是中央請客、地方買單，土地桃園出、貸款桃園背，強調冠名也要先贊助，只是幫忙變更地方就像皇帝給恩惠，「要不要三跪九叩扣謝皇恩啊？」

綠營議員頻護航要求不要唱衰，蔡永芳、呂林小鳳、彭俊豪強調台商回流詢問度高，可挹注桃園建設發展。經休會近1小時、3黨團協商後達成4項決議：統包設計發包前應送議會審議，航空城人事經費預算送議會審查，航空城運作內容定期到議會報告，經發局針對議員疑慮詳盡說明，但萬美玲、劉茂群、舒翠玲、詹江村、褚春來、黃婉如仍堅決反對，牛煦庭甚至提前退席表達反對立場，最終仍不敵多數通過墊付案。

鄭文燦強調最終受益者仍是市府，會由市府新工處發包興建，強調航空城公司是桃園市政府百分之百持股的公司，絕對不會無法掌控，也不會規避議會監督。

(中時 )