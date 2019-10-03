公視推出全新兒少節目《小孩酷斯拉》，13集內容以微紀錄片形式拍攝，共蒐集20個7到15歲世界各地酷小孩的故事，主題涵蓋競技運動、哲學、賽車、音樂、魔術、舞蹈、自然生態以及身心障礙等。首集登場人物之一是多項疊杯世界紀錄保持人、有著「台灣疊杯小甜心」稱號的張瑜庭，看她如何在緊張賽事中克服壓力，不斷為台灣締造驕傲成績。

9歲的張瑜庭是7到8歲疊杯世界紀錄保持人，4歲看哥哥玩疊杯，6歲開始喜歡疊杯，疊杯不僅是她的玩具也是她的朋友，天天練習疊杯的她表示，「如果有一天沒疊杯就會手癢癢的，感覺今天好像少做了什麼事。」不過她也坦承，「因為很想破自己的紀錄，所以就會一直重複疊杯，也是蠻累的。」

張瑜庭在參加「2018中華競技疊杯第三屆全民運動會」時，因失誤自責而在場邊哭了起來。（公視提供）

《小孩酷斯拉》記錄張瑜庭參加「2018中華競技疊杯第三屆全民運動會」，成功打破當時9到10歲花式循環疊杯世界紀錄，然而比賽期間她其實心情相當緊張，也一度因為表現不佳而在場邊哭泣，她認為不哭悶在心裡其實會疊得更不好，但哭完心情也要做調整，冷靜下來就可以準備再上場，她直言，「我覺得找教練講話也是一個秘密武器。」

(中時 )