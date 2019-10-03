F-35戰機的惠普F135渦扇發動機

經過一年多的測試後，美國5代隱形戰機主力F-35將確定使用最新升級版F135渦扇發動機，F135製造商惠普公司已獲得美軍給予總價21億美元（約台幣660億）的合約對F-35發動機進行升級。美軍所使用3種不同版本F-35A/B/C，將獲得這具號稱史上「推力最大、油耗最低」的F135增強版1.0發動機。如此一來，F-35將再拉大與中共殲-20在發動機效能上的差距。

據美國《防務博客》報導說，美國噴射發動機製造商普惠公司獲得的新合約將為美空軍F-35A提供112套F135-PW-100推進系統，為美海軍陸戰隊F-35B提供46套F135-PW-600推進系統，以及為美國海軍F-35C提供25套F135-PW-100推進系統。另外，此次的合約同時也對非美軍使用者與外銷F-35的129套F135-PW-100和19套F135-PW-600推進系統相關的元件、零件和材料等價格修正案進行確認。

惠普公司的F135發動機是由目前裝配在F-22戰機上的F119改進而來，而升級版F135更能增加10%推力，降低6%油耗。（圖／惠普公司）

報導說，普惠的F135是為洛馬公司的F-35系列戰鬥機開發的加燃渦輪風扇發動機，它從該公司設計、極為傑出的F119發動機演變而來的，F119目前專門使用於美空軍的F-22戰機上，是單發動機戰機中最頂尖的設計，並具有同類產品中最佳的可靠性與維護管理系統。

據普惠公司先前表示，升級版的F135發動機與舊版造價相同，但增加了10%推力，同時還降低了6%油耗。舊版的F135升級時只需更換部份零件，例如高效壓縮器、渦輪機與新的冷卻系統等等。

媒體曾引述專家分析指出，升級版的F135推力將超過20噸，高於F-22使用的F119，不只是全球首款推力超過20噸的發動機，也會再大幅拉開與中共殲-20現有推力14噸發動機的效能差距。

(中時電子報)