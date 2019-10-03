「支持國軍，不支持噪音！」恆春半島居民長年受三軍聯訓基地演習影響，當中以噪音最為嚴重，不僅周遭住戶不得安寧，路過屏200縣道的駕駛人更是無奈，曾有阿嬤被重砲射擊聲嚇到摔車，縣議員陳文弘接獲眾多陳情後，3日與民代到出火陣地拉白布條抗議並提出3項改善訴求。

陳文弘指出，他提出的改善訴求有短、中、長期等3目標，首先是短期內，希望軍方立刻檢討出火炮陣地的位置，以出火陣地為例，希望能將南側火炮全數移到道路北側，並盡量接近山邊降低對道路及居民的炮震影響。

而中期目標則是要求軍方立刻規畫在保力、仁壽、網紗、山腳等火炮陣地周邊村里，至少每公里需設置噪音量測站，這樣才能如實紀錄演習過程的噪音及天數，進而藉此作為裝設隔音設備回饋機制的依據。

最後，三軍聯訓基地對恆春半島的火炮及直升機噪音，遠高於全台所有軍方訓場，但軍方的睦鄰回饋卻框在最上限，當地要求對於隔絕噪音設備的相關補助須專案處理，未來必須對噪音影響超過一定標準的村里，畫設專案補助範圍，全面裝設隔音設備。

對此，軍方表示，在接下陳情書後會向上呈報，並承諾將設法改善陣地位置。

(中時 )