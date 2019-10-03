滿州鄉農會為延續「黑金傳奇」，推出客製化伴手禮盒，讓消費者針對醬油及豆漿2項商品能有選擇自由配。（謝佳潾攝）

滿州鄉農會為延續「黑金傳奇」，推出客製化伴手禮盒，讓消費者針對醬油及豆漿2項商品能有選擇自由配。（謝佳潾攝）

滿州黑豆曾被視為綠肥，後因轉型成功種植有機原生種黑豆，加上系列商品熱賣，「黑金」崛起傳為佳話，8年來黑豆醬油、茶包、豆漿等產值年年攀升，今年至今已締造2000萬佳績，而滿州農會為提供更好的消費服務，3日推出客製化伴手禮盒，讓消費者就醬油、豆漿等商品可以自由搭配。

滿州鄉近年「黑金」崛起，原被視為綠肥的黑豆除成功轉型成有機經濟作物，後續研發的系列商品也令人眼睛為之一亮，舉凡食品到保養品應有盡有，不僅從醬油、茶包、豆豉醬研發到豆漿，當中醬油還接續推出3種口味，而目前還有黑豆酒、黑豆醋正在研發中。

滿州農會指出，8年前農會只計畫研發原釀有機黑豆醬油，沒想到推出後不僅好評連連，消費者也「期望多多」，不少顧客反映口味太單一，應該多開發，因此在大家的期待下，農會接續研發出段木香菇、薄鹽等口味的有機黑豆醬油，以及素蠔油。

農會說，4款醬油超熱賣，目前還處於缺貨狀態，而為提升消費服務，特別推出客製化伴手禮盒，意即讓消費者自行選購搭配，如此一來不僅能分散商品出貨量，也可以讓消費者選取自己喜歡的商品購買，此外，有無糖、微糖之分的黑豆漿，也採客製化禮盒服務。

農會介紹，黑豆富含花青素、具高蛋白但低熱量，因此黑豆漿的營養比一般黃豆漿更全面。

(中時 )