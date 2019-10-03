有「全台最美賽道」美譽的桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」將於11月30日開跑。(蔡依珍攝)

有「全台最美賽道」美譽的桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」將於11月30日開跑。(蔡依珍攝)

有「全台最美賽道」美譽的桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」將於11月30日開跑。(蔡依珍攝)

有「全台最美賽道」美譽的桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」將於11月30日開跑，活動大使林義傑大讚今年精采度更勝以往，將生態、旅遊、文化、美食、網美祕境等多樣元素集結，在全大運勇奪三金的桃園之光宋語涵也獻出首次路跑，創作才子蔡旻佑3日當場獻唱《我可以》用音樂鼓舞跑者，歡迎踴躍參加。

由桃園市政府體育局主辦的「2019桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬」邁入第五屆，超馬悍將林義傑團隊負責協助規畫，搶先穿上賽事紀念短T，笑言是我第二次參與賽事，但活動內容更加精采豐富，「很少看到一場賽事可以將生態、旅遊、文化、美食、網美秘境等多樣元素集結在一起，但石門水庫楓半馬做到了！」邀請大家深度探索桃園這座美麗的城市。

有體操精靈美稱的桃園之光宋語涵，在全大運榮獲體操項目3金殊榮，桃園出身的她將自己的首次路跑獻給石門水庫楓半馬，笑說雖然過去未曾參加過任何路跑賽事，但她一直都覺得路跑是一個非常棒的運動，不僅強身健體還能挑戰自我，石門賽事還有美麗風景、沿途補給美食與多項熱鬧活動相伴，讓她很期待。

創作型才子蔡旻佑則擔任賽後壓軸表演嘉賓，現場獻唱幾句經典曲目《我可以》，提前為跑者加油打氣，並預告活動當天會帶來四首精選歌曲，用音樂鼓舞跑者「＃致更強的我」勇於挑戰突破自我。

「2019桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬」為特殊生態馬拉松類型賽事，規畫有4K休閒組、9.4K路跑組及21K半馬組三個組別，報名費分別為300、500和700元，不僅有絕美楓林芬多精、近距離生態體驗，更挑戰桃園路跑賽事最高44萬總獎金，報名就有超高CP值紀念贈禮，沿途提供特色在地美食補給，賽後更有原住民舞集、當地表演團體及藝人壓軸演唱等精采表演，以及滿滿的在地特色小吃與伴手禮集結的園遊嘉年華。

會後還可規畫旅遊攻略，體驗桃園唯一國定古蹟李騰芳古宅、大溪木藝生態博物館及古早味大溪／三坑老街等文化古蹟巡禮，並到光之教堂方濟生活園區、復古大平紅橋等景點享受網美秘境，深度欣賞桃園在地之美！5500個名額讓跑者秒殺，桃市府期望未來能將石門水庫楓半馬打造成為桃園市最具指標性精緻路跑運動賽事。

(中時 )