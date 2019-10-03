蔡英文總統論文門延燒至今，網路節目主持人彭文正直指，蔡英文在政大提供的升等資料2049年12月31日才會解禁，也就是說，要去查政大拿到的蔡的倫敦政經學院（LSE）畢業證書是真是假，2050年1月1日才可以看到。彭文正認為，蔡畢業證書被列入國家機密，真是神秘。

彭文正在《政經關不了》表示，他接著要組政大聞香團，因為政大竟不給立委蔡英文的LSE畢業證書，把它推給教育部，還表示為保護個資、保護當事人，說2049年12月31日才解禁。他認為蔡的畢業證書應該以昭公信，因為都提告了，結果卻被列入國家機密。他認為蔡在1983年、1984年讀啥碗糕，干國家什麼X事。

國民黨立委陳學聖在立法院提到，把蔡的畢業證書影本拿來看一看，教育部長潘文忠回說，要保護總統個資。陳學聖還說，他7月17日要求教部提供蔡74年第一次在政大升等副教授，以及80年升等教授的資料。教部則在7月19日提供了蔡第一次在政大升等副教授，和升等教授的資料。

彭文正指出，他看到一個奇怪的地方，有很多台大學界人士跟他們說，蔡英文怎會在政大升等副教授呢？難道74年之前蔡是講師？意思是她沒有博士學位嗎？不然她怎會升等副教授。他指出，1985年他在台大拿到博士，先當講師1年，就自動升等副教授，印象中政大沒這件事，因此他對此事存疑。

(中時電子報)