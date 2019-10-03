台北市長柯文哲接受媒體專訪時提到，他覺得蔡英文很可惜，但後來也撕毀互信，最近對民進黨是完全絕望了！

根據《中評網》報導，柯文哲接受《新頭殼》專訪時被問到與蔡英文的關係，柯文哲直言，他的怨恨是來自於覺得很可惜，她曾經有個機會可以把台灣、讓台灣走上一條……她當時有那麼多人的期望！

柯文哲也提到，他從頭到尾對蔡英文都是善意的，一直到2018年，「葛特曼事件真的撕毀互信」，柯說，「君子絕交，不出惡言」，「我也沒有惡言相向啊！」

柯文哲表示，民進黨後來很多政策他都不贊成，像是一例一休、管中閔事件、吳音寧事件，還有前瞻計劃、基隆輕軌等。柯文哲特地提到，當看見管中閔案，第一個念頭就是「民進黨踢到鐵板了」！

柯文哲最後強調，印花稅取消，台北市一年少掉49億稅收，明年怎麼處理？房屋稅要降到1%，台北市一年少掉5.5億，「你能不能告訴我一下，要怎麼處理？」「最近對民進黨是完全絕望了！」

(中時電子報)