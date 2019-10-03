台中大雅鐵皮工廠今早(3日)發生重大火警，2名英勇消防員殉職，但不少人質疑，鐵皮屋內已經無人受困，為何還要冒險進入火場？一位基層消防員痛心表示，要做樣子給受災戶看，否則恐會被投訴。

大雅鐵皮工廠大火，殉職的2位消防員為了加速撲面火勢，進入工廠尋找起火點，卻因此葬身火場內。根據《上報》報導，對此不具名基層消防員道出原因，無奈表示一切都是要做給受災戶看，否則到時被投訴。

基層消防員說，在美國會以保護消防員為前提，無人受困就不會要求消防員進入火場尋找起火點，但是若在台灣，火災現場沒人受困，也必須持續做出救災動作，讓受災戶安心。若受災戶認為你沒有盡力救災，就會找民代投訴，消防局也會被施壓，經費恐遭刪減。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋也在臉書上痛批，開會時消防署長官說「臺灣就是要進去，因為如果不進去民眾會罵你」，抨擊上層罔顧基層人員安全與性命。

對此消防署則表示無此說法，更指出在敬鵬大火後，消防署早已修訂「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，若現場各級救災人員評估有風險，可不入室搶救。

(中時電子報)