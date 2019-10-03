南方水氣+東北風雙重影響下，北部、東半部，週末兩天下雨機率轉高。（圖/摘自台灣颱風論壇 FB）

周五（4）日各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨；清晨馬祖、金門並易有局部霧或低雲影響能見度。

溫度方面，各地清晨低溫約24到26度，高溫31、32度，中午前後紫外線指數稍偏高，外出請做好防曬並多補充水分。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，預計秋老虎的天氣會持續到周五，接下來會有一波東北風南下，屆時大台北、東北部會有短暫陣雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇」分析，東半部、北部的好天氣要結束了。「南邊現在有個軟爛低壓西移中，周五通過呂宋，不會變成颱風，但低壓北側的東風，會把水氣帶進台灣這邊，周五開始，東半部就會轉為陣雨天氣」。

「周六起，連東北風也加入戰局」，這波東北風增強，會是「周末限定」。南方水氣+東北風雙重影響下，北部、東半部，周末兩天下雨機率轉高，特別是「東北角、宜花」，雨勢可能偏大。不過，小編提醒，預報時間還久，變數仍要再觀察。

至於中南部，仍宛如夏天的天氣依舊，空氣品質繼續差，除了南部偏山地帶有午後陣雨外，天氣不會有什麼大變化。

(中時電子報)