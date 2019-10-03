第24屆釜山影展今（3日）盛大舉行，由韓國男神鄭雨盛及票房破億《雞不可失》中的「性感女星」李荷妮為本屆影展開幕典禮主持人。紅毯上也不少巨星，少女時代潤娥帶著最新賣座片《極限逃生》登場紅毯，一襲鵝黃刺繡紗裙禮服，驚艷全場；億萬票房強片《雞不可失》，由影帝柳承龍率領全體主演帥氣登紅毯；新一代鮮肉男神丁海寅以主演的愛情電影《柳烈的音樂專輯》現身，除此之外，韓團EXO成員SUHO以澳門電影節宣傳大使身份亮相，吸引不少粉絲前來。

潤娥出席影展的造型像是仙女下凡。（圖片來源：VLIVE直播）

憑《夕霧花園》再角逐金馬影后的李心潔，身著亮金色低胸V領禮服，以競賽單元「新潮流」（New Currents）評審團成員之姿亮麗現身，她將從明（4日）開始與另外4位評審馬拉松觀賞14部來自亞洲新導演作品。其中剛獲得金馬獎最佳新導演的廖克發首部劇情長片《菠蘿蜜》也獲選其中，將於明日下午世界首映。

《雞不可失》導演李炳憲與主演群柳承龍、陳善圭、李東輝、孔明。（圖片來源：VLIVE直播）

踏上紅毯的劇組還有日前雙雙入圍金馬獎影帝的《叔．叔》演員太保和袁富華也踏上紅毯，該片會在釜山電影節世界首映；藏族導演萬瑪才旦帶著新作《氣球》與韓國觀眾見面。

憑《夕霧花園》再角逐金馬影后的李心潔（左二），身著亮金色低胸V領禮服，以競賽單元「新潮流」評審團成員之姿亮麗現身。（圖片來源：VLIVE直播）

(中時 )